Morreu na última quinta-feira (27), aos 80 anos, o ator e comediante Martin Mull, conhecido por participações nas séries Two and a Half men e Arrested Development. A notícia foi confirmada pela revista Variety e também pela filha do artista, Maggie Mull, que fez uma publicação nas redes sociais nesta sexta-feira (28). A causa da morte não foi revelada, mas, na postagem, ela afirmou que o artista lutava contra uma longa doença.