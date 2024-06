Rachid foi uma figura emblemática de Renascer (1993), e na época, ganhou vida através do saudoso Luís Carlos Arutin (1933-1996). Seria difícil que outro ator abraçasse com tanto talento o personagem, mas isso foi antes de Almir Sater entrar em cena no remake. Da caracterização ao modo todo especial de falar, o ator surpreendeu logo nas primeiras aparições. Tanto que ouvi muita gente dizer que custou a reconhecer que havia um Almir por trás de Rachid.