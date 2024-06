Com Deus no Caminho (2018) será exibido na Sessão da Tarde desta terça-feira (28). Filme do diretor Harold Cronk conta a história de uma mãe (Lidsay Pulsipher) que vive o luto pelo marido e se ampara na fé para seguir em frente. O longa será exibido às 15h25min, após Cheias de Charme, na RBS TV.