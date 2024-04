O filme Pinóquio (2019) é o destaque na Sessão da Tarde desta segunda-feira (1º). O clássico infantil acompanha a história de um boneco de madeira que sonha em se tornar um menino de verdade. A versão francesa do longa, que conta com direção de Matteo Garrone e a atuação do pequeno Federico Ielapi, será exibida após Cheias de Charme, às 15h25min, na RBS TV.