Need for Speed: O Filme (2014) é o destaque na Sessão da Tarde desta sexta-feira (12). O longa baseado na franquia de videogames acompanha Tobey, um piloto que busca vingança pela morte de seu melhor amigo. Com direção de Scott Waugh e estrelada por Aaron Paul, a produção será exibida após Cheias de Charme, às 15h25min, na RBS TV.