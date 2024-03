O filme Dolittle (2020) é o destaque na Sessão da Tarde desta quarta-feira (20). O longa acompanha história de personagem que consegue se comunicar com os animais em mais uma aventura. Com Robert Downey Jr., vencedor do Oscar de melhor ator coadjuvante em 2024, o filme será exibido após Mulheres de Areia, às 15h25min, na RBS TV.