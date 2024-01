O segundo eliminado do BBB 24 deixa a casa neste domingo (14), após o paredão ter sido formado na última sexta-feira (12). Como na primeira eliminação, o público está votando em quem deve ficar no programa. O que muda desta vez é o equilíbrio das disputas: as maioria das enquetes mostra Juninho e Thalyta muito próximos e uma outra deixa os três emparedados praticamente empatados.