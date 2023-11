Depois de 16 anos de sua exibição original, a novela Paraíso Tropical retorna à TV aberta no Vale a Pena Ver de Novo na próxima segunda-feira (27). A atriz Alessandra Negrini, que deu vida às irmãs Taís e Paula, relembrou a parceria com a dublê Lisa Eiras para interpretar as gêmeas na novela.