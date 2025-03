Da Tchê Music à bombacha feminina: estudo mostra como os gaúchos mantêm o tradicionalismo por meio do consumo

Pesquisa revela que a cultura gaúcha está em constante transformação. Estampa da tradição / Divulgação

Um estudo se propôs a investigar como os gaúchos negociam as transformações do mercado para preservar a autenticidade de suas tradições culturais, inclusive as relacionadas à música e à vestimenta.

Conduzida pelo professor Marlon Dalmoro, da Escola de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em parceria com a docente Lisa Peñaloza, da Kedge Business School (França), a pesquisa mostra que a cultura gaúcha não é estática, mas sim um espaço dinâmico de negociações constantes entre tradição e inovação.

— Comecei a analisar o consumidor gaúcho mais associado ao Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG). A principal conclusão é que, coletivamente, houve uma série de negociações para que as transformações promovidas pelo mercado fossem assimiladas ou recusadas — afirma o professor Marlon Dalmoro, de 43 anos.

O estudo foi publicado no Journal of Consumer Research, vinculado à Universidade de Oxford, um dos mais conhecidos periódicos científicos de marketing, que publica pesquisas acadêmicas com descrições e explicações sobre o comportamento do consumidor.

A pesquisa foi desenvolvida entre 2009 e 2018 e publicada em 19 de dezembro de 2024, com o título Sensemaking for Consumers’ Collective Political Agency (Sensemaking de mercado para agência política coletiva de consumidores, na tradução). O material está disponível neste link.

Negociação cultural

Conforme o estudo, as transformações na música e na vestimenta ilustram esse processo de negociação cultural por meio das práticas de consumo.

A Tchê Music, por exemplo, surgiu há 25 anos como uma fusão de ritmos populares – como axé, pagode e samba – com a música tradicional gaúcha. Os artistas e músicos trocaram as bombachas por calças jeans, o que gerou grande polêmica na época.

As tradições funcionam como uma lente, que vai se adaptando ao longo do tempo a partir das negociações. Não é uma lente rígida. MARLON DALMORO Professor da Escola de Administração da UFRGS

Naquele período, o MTG proibiu a participação desses artistas em eventos oficiais, desencadeando um intenso debate. Apesar da popularidade da Tchê Music, os consumidores passaram a enxergá-la de forma distinta da tradição gaúcha, e muitos músicos retomaram as vestimentas e estilos autênticos.

— A Tchê Music teve um ciclo de apresentações, mas depois acabou vindo a cisão. Os consumidores optaram por continuar consumindo aquela música entendida como mais tradicionalista — menciona o professor, dizendo que a proposta foi rejeitada coletivamente.

Aceitação da bombacha feminina

No caso da bombacha feminina, o desfecho foi diferente. Tradicionalmente, as mulheres usavam vestidos longos nos bailes, mas a introdução da peça trouxe mais conforto e praticidade.

Inicialmente proibida nos eventos oficiais, a bombacha feminina foi defendida pelo público, que argumentava que as mulheres já a utilizavam no campo e em cavalgadas. O debate levou à aceitação dessa mudança, observa Dalmoro:

— No primeiro momento, a bombacha feminina não foi bem aceita nos espaços do tradicionalismo. Essas negociações ocorrem ao longo do tempo e geram transformações que, ao mesmo tempo, auxiliam na preservação.

Segundo o professor, que participou de cursos de dança, rodeios e eventos em Centros de Tradições Gaúchas (CTGs) para investigar o tema, a principal contribuição do estudo diz respeito justamente a essas negociações.

Para o docente, a pesquisa revela que a cultura gaúcha está em constante transformação, resultado de um equilíbrio dinâmico. Essas disputas no âmbito do mercado ajudam a definir o que é aceito ou rejeitado como parte da identidade e das práticas culturais.