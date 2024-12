“Preservar a cultura é essencial”, diz Alessandro Gradaschi, o novo presidente estadual do MTG

Alessandro Gradaschi é o atual coordenador da 7ª Região Tradicionalista (RT). MTG / Divulgação

No último sábado (7), o advogado Alessandro Gradaschi, natural de Arvorezinha e morador de Passo Fundo, no norte gaúcho, tornou-se o novo presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG).

Ele encabeçou a chapa única escolhida após consenso entre os representantes das 30 regiões tradicionalistas do Rio Grande do Sul — fato inédito desde 2018. Ao todo, recebeu 927 votos favoráveis, 26 contrários, dois brancos e um nulo.

Com a vitória, Gradaschi deixa a coordenação da 7ª Região Tradicionalista para presidir o MTG a nível estadual nos anos 2025 e 2026.

Em entrevista a GZH Passo Fundo, Gradaschi afirmou que assume a presidência com a responsabilidade de dar seguir com a valorização e preservação da cultura gaúcha, além de fortalecer o tradicionalismo em todo o Rio Grande do Sul.

Confira os principais pontos a seguir.

Leia Mais Com chapa única, MTG elege Alessandro Gradaschi como novo presidente

Eleição histórica

Gradaschi compartilhou a satisfação com a escolha de seu nome ao cargo. Segundo ele, o fato de haver uma chapa única demonstra a união do movimento tradicionalista.

— É um grande orgulho ser eleito presidente do MTG com mais de 97% de aprovação. Esse apoio demonstra a confiança das entidades no nosso trabalho e, ao mesmo tempo, aumenta a nossa responsabilidade de trabalhar pelas nossas comunidades tradicionalistas — afirmou.

Preservação da cultura

Para Gradaschi, um dos principais objetivos do MTG é apoiar as entidades tradicionalistas e trabalhar pela preservação da identidade cultural do Rio Grande do Sul.

— O MTG tem que ser um facilitador para as entidades, ajudando a organizar e dar o suporte necessário para que possam realizar suas atividades. Nosso movimento se funda e se fortalece na preservação das nossas tradições, e é isso que vamos continuar defendendo — afirmou.

O novo presidente também enfatizou a importância de parcerias com diferentes esferas do poder público e com empresas privadas para viabilizar os eventos tradicionalistas em todo o Estado.

— Só com a ajuda das Câmaras de Vereadores, da Assembleia Legislativa e das empresas podemos realizar os eventos com a qualidade que as entidades precisam — disse.

Desafios e continuidade do trabalho na 7ª RT

Gradaschi assume a presidência do MTG após período relevante para a 7ª RT. A região, composta por 42 municípios do norte gaúcho, teve a primeira mulher presidente do MTG, Gilda Galeazzi, e, agora, vê um novo momento com mais uma liderança à frente da entidade no Estado.

— Sou o segundo presidente da 7ª Região a assumir o cargo no MTG e fico muito feliz com essa continuidade. Nosso compromisso com o trabalho vai ser reforçado, buscando sempre o crescimento e fortalecimento do tradicionalismo — destacou.

Quem fica à frente da 7ª RT é o atual vice-coordenador regional, Verceli de Oliveira.

Nova etapa no MTG e no tradicionalismo gaúcho

A posse do novo conselho do MTG, incluindo Alessandro Gradaschi como presidente, acontecerá no próximo sábado (14), no município de General Câmara, na Região Metropolitana.

A nova gestão tem como lema a chapa “Juntos Somos Mais Fortes”.

Além de Gradaschi, os demais membros do conselho que tomarão posse são: