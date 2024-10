No ano em que marca meio século de saudade de Lupicínio Rodrigues, o Centro Municipal de Cultura (CMC), que leva o nome do mestre do samba-canção e foi construído na região onde o poeta nasceu, foi atingido pela enchente que assolou o Estado. Parte do espaço foi duramente afetada pela água e, para voltar a ter a presença de diferentes expressões artísticas, precisaria de uma profunda reforma. Na última semana, ela começou.