Mariah Carey fala sobre vinda ao Brasil: "Quero comer pão de queijo e feijão com arroz"

Cantora se apresentará no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 20 de setembro, e no Rock in Rio, no dia 22

23/08/2024 - 22h58min Atualizada em 23/08/2024 - 22h59min