Pabllo Vittar se tornou a primeira drag queen a entrar no Top 50 do Spotify Global com a música Alibi. A faixa é uma colaboração com a cantora irani-holandesa Sevdaliza e a francesa Yseult, alcançando a 47ª posição na plataforma, acumulando, até o momento, 2.119.429 streams. No Brasil, a música está em 19° lugar, com 527.687 reproduções.