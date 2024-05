À beira do Guaíba, na Barra do Ribeiro, a sede da Fábrica de Gaiteiros se viu tomada pelas águas devido às enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul nas últimas semanas. E, dentro do prédio, boa parte do maquinário e da matéria-prima que seriam utilizados para confeccionar novos acordeons ficaram submersos — o nível da água chegou a 1m5cm e, agora, segue em torno de 1 metro.