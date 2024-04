Há uma característica específica em alguns sucessos marcantes do Kid Abelha, todos eles de autoria de Paula Toller: letras com ou sem amor, tanto faz, mas com uma dose generosa de sensualidade. O que faz dela uma das cantoras e compositoras mais ousadas do pop rock brasileiro, alguém que soube andar no fio da navalha ao manter sua vida preservada dos holofotes enquanto estourava nas rádios com músicas como Derretendo Satélites (1998), primeiro single da carreira solo que é quase uma ode ao prazer sexual feminino: "Onde sua mão está agora?/ A minha você sabe bem/ Quanto mais tempo demora/ Mais violento vem".