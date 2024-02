Um tubo de gás carbônico explodiu durante o desfile de Ivete Sangalo nesta segunda-feira (12), deixando duas pessoas feridas no circuito Dodô, na Barra-Ondina, em Salvador. De acordo com informações divulgadas pelo g1, as vitimas tiveram apenas ferimentos leves e foram atendidas pelo Corpo dos Bombeiros. A fumaça fez com que foliões passassem mal durante o circuito.