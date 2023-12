Carlos Lyra, um dos principais nomes da Bossa Nova e parceiro de Vinicius de Moraes, morreu na madrugada deste sábado (16) no Rio de Janeiro. Segundo Magda Pereira Botafogo, esposa do artista, ele foi internado na quinta-feira (14) com um quadro de febre, no Hospital da Unimed, na Barra da Tijuca.