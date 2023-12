Se você procurar a definição da palavra samba no dicionário, encontrará a seguinte informação: “dança de roda semelhante ao batuque, com dançarinos solistas e eventual presença da umbigada, difundida em todo o Brasil com variantes coreográficas e de acompanhamento instrumental”. Diogo Nogueira não discorda, mas é mais objetivo na resposta, definindo-o também como “sagrado”, palavra que dá título ao seu novo álbum.