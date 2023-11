A organização do Lollapalooza reafirmou que haverá o show de Blink-182 no festival em 2024. O anúncio acontece após uma troca de mensagens no X (antigo Twitter) entre o baterista da banda, Travis Barcker, com Diego Miranda, integrante da banda brasileira Scracho. A interação levantou rumores de que a apresentação seria cancelada (confira abaixo).