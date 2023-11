Taylor Swift está chegando no Brasil. Para recebê-la, os fãs começaram a planejar uma grande homenagem à cantora, que faz a primeira apresentação do The Eras Tour em solo brasileiro na próxima sexta-feira (17), no Rio de Janeiro, Estádio Nilton Santos, o Engenhão. Ela volta a se apresentar no mesmo local no sábado (18) e no domingo (19).