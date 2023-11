Serão 20 horas de música, mais de 30 atrações, entre regionais e nacionais, divididas em dois palcos em dois dias — neste sábado (11) e domingo (12). Isto é o que promete a primeira edição do festival Avante, que ocorre no FV 4º Distrito (Rua Dr. João Inácio, 145), no bairro Navegantes, em Porto Alegre.