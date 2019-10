Vai render "Me dá muito orgulho não ter um público acéfalo", afirma Letrux; ouça a entrevista com a cantora Após percorrer o país com canções que gravitam entre a disco music, o indie rock e a MPB, artista carioca Letícia Novaes apresenta em Porto Alegre nesta sexta-feira o show "Em Noite de Climão", um dos últimos da turnê