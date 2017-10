Felipe Gaieski / Divulgação

Distante 284 quilômetros da Capital, a cidade de Carazinho tem hoje um dos mais promissores projetos de música de concerto do Estado. Lá começou, em 2006, o trabalho do que hoje se conhece como a Orquestra Sinfônica de Carazinho (Osinca). Mais do que uma orquestra, trata-se de uma iniciativa que pretende tornar a cidade um polo de educação musical voltado à música sinfônica. Neste ano, esse segmento formativo foi turbinado com patrocínio da Vivo, o que oportuniza que mais de cem alunos – selecionados entre cerca de 300 candidatos – cursem o programa, com duração de oito anos.

Todas essas conquistas serão celebradas no grande concerto da temporada 2017 da Osinca, que será realizado neste sábado (21/10), às 20h30min, na Igreja Nossa Senhora de Fátima (Av. Flores da Cunha, 4.825), em Carazinho. Com 116 músicos em ação, uma formação grandiosa até mesmo para os padrões das principais orquestras do país, a Osinca executará o Bolero, de Ravel, árias de óperas e a majestosa Fantasia Coral, de Beethoven. Participarão da função os integrantes da orquestra, professores da Academia de Música da Osinca e músicos convidados de orquestras como a Ospa, a Orquestra Sinfônica da UCS e a Orquestra de Câmara Theatro São Pedro. Haverá ainda solistas de destaque, como a soprano Marília Vargas, que neste ano se apresentou em Zurique e Osaka, além do contratenor Paulo Mestre, o tenor Flávio Leite, o baixo-barítono Mauro Pontes, o pianista André Loss e a soprano Andiara Mumbach. A regência do concerto ficará por conta de Fernando Cordella, diretor artístico da Osinca. É ele quem conta:

– No início, a orquestra tinha cinco músicos locais, e eu levava 20 outros músicos de Porto Alegre. Daí me perguntavam: “Se a orquestra é de Carazinho, por que não há mais músicos locais?”. Então, pedi para os chefes de naipe que fossem a Carazinho que também dessem aulas. Assim, conseguimos estruturar a escola de música. Hoje, contamos com 12 professores.

A inspiração para a Academia de Música veio de projetos de inclusão social por meio da arte, como o Instituto Baccarelli, em São Paulo. O que diferencia a escola de Carazinho de outras é seu foco na profissionalização. Mais do que oportunizar um ganho em qualidade de vida para jovens de regiões periféricas, o projeto pretende transformá-los em músicos de alto desempenho que estejam aptos para integrar qualquer conjunto de ponta no país. No longo prazo, a meta é ampliar a estrutura para receber 10 mil alunos.

ORQUESTRA SINFÔNICA DE CARAZINHO

Neste sábado (21/10), às 20h30min.

Igreja Nossa Senhora de Fátima (Av. Flores da Cunha, 4.825), em Carazinho.

Ingressos: R$ 30 (plateia) e R$ 60 (plateia VIP).

Pontos de venda: Sesc Carazinho (Av. Flores da Cunha, 1.224) e Bio Store (Av. Pátria, 264), ambos em Carazinho.

Informações pelos telefones (54) 99924-1423 e (54) 3331-2064.

O programa: a Osinca e os solistas executarão o Bolero, de Ravel, árias de ópera e a Fantasia Coral, de Beethoven.