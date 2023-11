Neste sábado (4), patronos de edições anteriores marcam presença na programação da 69ª Feira do Livro de Porto Alegre, que segue até 15 de novembro na Praça da Alfândega, no Centro Histórico. Os leitores poderão participar de evento sobre a obra da poeta Maria Carpi, 84 anos, patrona da feira de 2018, e garantir autógrafo do poeta, professor e crítico de arte Armindo Trevisan, 90 anos, que foi em 2001.