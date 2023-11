Diante de um auditório de 158 lugares lotado e com reforço emergencial de cadeiras extras no Espaço Força e Luz, a psicanalista e pesquisadora Maria Homem, 54 anos, e o escritor Jacques Fux, 46, conduziram um disputado bate-papo sobre amor e trauma nos tempos atuais como parte da programação da 69ª Feira do Livro de Porto Alegre no final da tarde desta sexta-feira (3).