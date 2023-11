A 69º Feira do Livro de Porto Alegre recebe nesta sexta-feira (3) a psicanalista Maria Homem e o escritor Jacques Fux para uma mesa-redonda e para sessões de autógrafos de suas obras. Com mediação de Tânia Carvalho, o encontro ocorre no Auditório Barbosa Lessa do Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1.223), a partir das 17h30min.