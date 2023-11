A Feira do Livro de Porto Alegre reúne, em um único encontro, o lançamento de duas obras que narram parte da história da música brasileira. No sábado (11), às 16h, Arthur de Faria lança a biografia de Lupicínio Rodrigues, um dos grandes compositores da música popular brasileira, e Nelson Motta apresenta uma nova edição do clássico Noites Tropicais, livro que retrata os anos de ouro da MPB.