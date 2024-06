Pra Poder Seguir apresenta: Deu Pra Ti Baixo Astral – Juntos pra voltarmos a sorrir 

Uma semana para sorrir e ter esperança para o futuro depois das enchentes de maio no Rio Grande do Sul. Essa é a ideia do Deu Pra Ti Baixo Astral – Juntos pra voltarmos a sorrir, apresentado pelo Projeto Pra Poder Seguir, que reunirá música e teatro, de 24 a 30 de junho, no Teatro do CIEE-RS Banrisul. A semana abre com um show gratuito, às 20h, do lançamento do videoclipe colaborativo da canção “O Amanhã Colorido”, de Duca Leindecker. E de terça a domingo, dez espetáculos locais para o público adulto e infantil. Com apresentações às 16h e às 20h, o ingresso solidário (e meia-entrada) será de R$ 50,00 junto com a doação de 2 quilos de alimento não perecível, um kit limpeza ou um brinquedo, destinados para a ONG Igualdade, Fundação Pão dos Pobres, Casa dos Artista do RS e Programa de doações do CIEE – RS. A entrada inteira será R$ 100,00. Ingressos e a programação completa estão em www.deupratibaixoastral.com.