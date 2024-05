O diretor de teatro e gestor cultural Luciano Alabarse, que retornou à coordenação-geral do Porto Alegre em Cena em sua 31ª edição, abraçou um desafio logo no começo de sua nova gestão: atender à classe artística, uma das mais afetadas com a tragédia climática que assolou o Estado. Para tentar mitigar os efeitos deste episódio, decidiu mudar o planejamento do festival e focar nos profissionais gaúchos.