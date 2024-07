Aos poucos, espaços culturais, como teatros e auditórios, voltam a ter programação no Rio Grande do Sul. Bastante impactado pela enchente do mês de maio, o setor de eventos gaúchos vivencia uma retomada. De acordo com um relatório divulgado pela Assembleia Legislativa do Estado, houve o cancelamento e adiamento de 242 eventos no Estado. Ainda, Porto Alegre registrou 66 espaços com atividades ou acervo cultural afetados pelas chuvas.