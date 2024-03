O rock nasceu em 1950, nos Estados Unidos, com influências do blues e country. No Brasil, o ritmo chegou nessa mesma década. Com guitarra elétrica e vozes mais marcantes, o estilo musical foi se tornando mais popular entre o público, sendo destaque até os dias de hoje. Segundo o Spotify, no primeiro semestre de 2023, o gênero foi o terceiro mais ouvido entre os brasileiros.