Atriz Emilie Dequenne morre aos 43 anos em decorrência de câncer raro

Atriz belga participou do júri do Festival de Cannes em 2023.

A atriz belga Emilie Dequenne, vencedora em 1999 do prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes por Rosetta, morreu no domingo (16) aos 43 anos, em Paris, na França, em decorrência de um câncer na glândula suprarrenal, considerado raro.