Ciclo de debates do Instituto Ling sobre distopias começa com "Blade Runner"

Na terça-feira (18), às 19h30min, o jornalista Roger Lerina e o escritor Pedro Gonzaga voltam ao Instituto Ling, em Porto Alegre, para abrir a quinta temporada do projeto Adaptação: Entre a Literatura e o Cinema. Pela primeira vez, a programação do ano será temática, com os debates dedicados a histórias distópicas. O filme de estreia é Blade Runner: Caçador de Androides (1982), versão do diretor britânico Ridley Scott para o romance Androides Sonham com Ovelhas Elétricas?, publicado em 1968 pelo escritor estadunidense Philip K. Dick.