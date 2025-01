Diretor Walter Salles nos bastidores das gravações de "Ainda Estou Aqui". Alile Dara Onawale / Divulgação

As três indicações de Ainda Estou Aqui ao Oscar 2025 trouxeram alegria aos brasileiros nesta quinta-feira (23). Logo após o anúncio dos finalistas, com o longa de Walter Salles disputando a estatueta de melhor filme, melhor filme internacional e de melhor atriz com Fernanda Torres, o clima de Copa do Mundo se espalhou pelas redes sociais.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva utilizou o X para parabenizar Fernanda Torres e Walter Salles. O nome da atriz chegou ao topo dos assuntos mais comentados no Brasil, com mais de 156 mil publicações até as 11h30min desta quinta-feira.

"A turma de Ainda Estou Aqui já pode pedir música. Três indicações ao Oscar: melhor filme estrangeiro, melhor atriz e, olha, melhor filme. Quanto orgulho! Beijo para Fernanda Torres e Walter Sales", escreveu o presidente.

Também no X, o perfil oficial do governo brasileiro salientou "um país em festa" com as indicações.

Alô, Academia! Aqui é Brasil!

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas pôde sentir um pouco do calor da torcida brasileira em seu perfil oficial no Instagram. A publicação com a lista de indicados na categoria de melhor filme foi tomada por comentários de incentivo a Fernanda Torres e Ainda Estou Aqui.

"Viva a arte BR. Viva o cinema brasileiro", escreveu um fã. Outros milhares de comentários, alguns simplesmente citando Fernanda Torres e Ainda Estou Aqui, tomaram conta da publicação. E houve até referência ao Carnaval: "Oscar no meio do Carnaval com filme brasileiro indicado em três categorias? Acho que é um sinal", diz outro comentário.

"Entramos para a história"

Selton Mello, que viveu Rubens Paiva no longa de Walter Salles, publicou um longo texto no Instagram para elencar os motivos que levaram Ainda Estou Aqui, "que nasceu vitorioso", nas palavras dele, à indicação no Oscar.

"Nosso país precisava desse filme. O mundo todo precisava desse filme

nesse exato momento. Três indicações ao Oscar com a de melhor filme, nós entramos para a história para sempre. Ainda estamos aqui", diz um trecho.

"Fernanda Torres tem muita chance de vencer"

Ator que viveu Lino Machado em Ainda Estou Aqui, Thelmo Fernandes enalteceu as indicações do longa ao Oscar. O ator concedeu entrevista ao programa Timeline, da Rádio Gaúcha, logo após a divulgação dos indicados.

— A Fernanda (Torres) tem muita chance (de vencer o prêmio de melhor atriz) — disse.

