Selton Mello comemora indicações de "Ainda Estou Aqui" ao Oscar 2025: "Entramos para a história"

Selton Mello comemorou as três indicações recebidas por Ainda Estou Aqui no Oscar 2025. O ator, que interpreta Rubens Paiva no longa, celebrou o feito inédito do Brasil. A produção de Walter Salles irá disputar nas categorias de melhor filme, melhor filme internacional e melhor atriz, pela atuação de Fernanda Torres.

Em entrevista ao GloboNews, Selton comentou o reconhecimento ao filme:

— Ele vem em um momento perfeito e ele tem feito um sucesso enorme por onde passa porque todo mundo se identifica. Na dor da perda de alguém querido na família e com o momento do mundo, de medo e do que pode acontecer amanhã.

O ator também falou sobre o impulsionamento da cultura brasileira a partir da indicação, fazendo com que o filme e sua temática sejam ainda mais explorados, e levando o cinema brasileiro ainda mais longe. Ele finalizou afirmando que foi uma honra interpretar Rubens Paiva, além do desafio de dar vida a um personagem real.

— Eu falei pro Waltinho (diretor Walter Salles), às vezes eu acho que não foi ele quem me escalou, quem me escalou foi o Rubens. Foi ele que me colocou aqui nesta missão de interpretá-lo — afirmou.

No Instagram, Selton compartilhou uma foto ao lado de Fernanda Torres e Walter Salles com a legenda:

Fizemos um filme. Ele nasceu vitorioso por motivos variados:

por lembrar o que jamais pode ser esquecido

por comover com uma beleza austera

por encher as salas de cinema de novo

por levar nossa sensibilidade para o mundo

por recuperar nossa autoestima cultural

por abrir tantas portas para outros que virão

por restaurar o amor pelo cinema brasileiro

por ter criado algo emocionalmente poderoso

por alcançar o raro equilíbrio entre estética & ética

por ser sublime em sua justa simplicidade

muitas camadas

nosso país precisava desse filme

o mundo todo precisava desse filme

nesse

exato

momento

três indicações ao Oscar

com a de melhor filme nós entramos para a história

para sempre

ainda estamos aqui

Eunice, Rubens, nós & vocês

Os indicados ao Oscar 2025 foram divulgados nesta quinta-feira (23). A cerimônia de entrega do prêmio está prevista para ocorrer em 2 de março, em Los Angeles.

Havia 26 anos que o Brasil não tinha um representante na categoria de melhor filme internacional do Oscar. O último indicado, até então, foi Central do Brasil (1998), estrelado por Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres e indicada ao Oscar de melhor atriz, e também dirigido por Walter Salles.

O filme

Inspirado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, a história narra a trajetória da família do autor após seu pai, o ex-deputado Rubens Paiva, ser sequestrado e morto pela ditadura militar.

Além de Fernanda Torres, o elenco conta com Selton Mello (no papel de Rubens Paiva), Humberto Carrão (Aquarius), Valentina Herszage (Elas por Elas) e Dan Stulbach (Mulheres Apaixonadas).

Concorrentes do Brasil

Melhor Filme

Ainda Estou Aqui

O Brutalista

Emilia Pérez

Conclave

Wicked

Anora

Um Completo Desconhecido

Duna: Parte 2

A Substância

Nickel Boys

Melhor filme internacional

Ainda Estou Aqui (Brasil)

Emilia Perez (França)

Flow (Letônia)

A Garota com a Agulha (Dinamarca)

A Semente da Figueira Sagrada (Alemanha)

Melhor atriz