Ator de filmes como A Outra Face (1997) e Os Vigaristas (2003), Nicolas Cage relatou ter medo do uso indevido da inteligência artificial (IA) na arte em entrevista para a revista The New Yorker nesta segunda-feira (8). O artista está divulgando seu novo longa, Longlegs - Vínculo Mortal (2024), e trouxe a pauta para debate em conversa com a jornalista Susan Orlean, na qual declarou que a tecnologia o faz refletir.