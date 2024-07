Um incêndio atingiu a exposição interativa Casa Warner, na madrugada desta terça-feira (9), que estava sendo realizada no estacionamento do shopping Nova América, no Rio de Janeiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta das 2h40min e foram controladas às 6h. Não há vítimas ou feridos, mas de acordo com o site g1, toda a instalação foi perdida.