Baixo orçamento Notícia

Ator de "Entrevista com o Demônio" revela surpresa com o sucesso do filme: "Mal tínhamos dinheiro para fazê-lo"

David Dastmalchian relata que não esperava o retorno recebido do público com a estreia do primeiro longa produzido pela sua produtora Good Fiend Films, fundada em 2023. Longa chegou nos cinemas brasileiros nessa quinta-feira

05/07/2024 - 13h33min Atualizada em 05/07/2024 - 14h33min