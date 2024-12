Allu Arjun foi preso nesta sexta-feira após tumulto que resultou na morte de uma mulher durante estreia de filme. NOAH SEELAM / AFP

O ator indiano Allu Arjun foi preso nesta sexta-feira (13) devido a um incidente ocorrido no início do mês, que resultou na morte de uma mulher esmagada durante uma debandada de fãs durante a sessão de estreia em Hyderabad, no sul da Índia. O tumulto aconteceu durante a exibição do filme Pushpa 2: The Rule.

Conforme informações do jornal O Globo, o incidente ocorrido em 4 de dezembro também deixou o filho da vítima gravemente ferido. A família da mulher acusou Arjun, a equipe de segurança e a administração do cinema de negligência.

A detenção do ator e de outras sete pessoas foi confirmada por um policial à AFP, sob acusação de causar ferimentos intencionalmente.

Um vídeo divulgado pelo canal TV9 no X mostra a chegada da polícia à residência de Arjun, que foi visto conversando com os oficiais. Dois dias após o acidente, o artista expressou o seu pesar em uma publicação no X, comprometendo-se a apoiar a família da vítima.