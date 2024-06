O ex-ator mirim Tom Guiry, mais conhecido por atuar em sucessos da década de 1990, como Se Brincar o Bicho Morde (1993) e Lassie (1994), foi preso depois de ameaçar um homem na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. A prisão ocorreu em 2 de junho, após policiais responderem a um chamado de perturbação e o encontrarem no meio da rua, mas a notícia só veio à tona no domingo (16).