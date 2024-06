Entre as produções em cartaz nos cinemas de Porto Alegre, Divertida Mente 2 já é um recorde de bilheteria. No fim de semana de estreia no Brasil, o novo filme da Pixar arrecadou mais de R$ 100 milhões no país, segundo a Comscore Movies Brasil, empresa de análise de audiência. Assista ao trailer deste e de outros filmes abaixo.