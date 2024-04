A atriz Rebecca Ferguson, que recentemente confessou ter sofrido assédio moral de outro ator em set de filmagem, disse em uma entrevista ao The Jess Cagle Show no domingo (14) que recebeu ligações depois que o vídeo viralizou. Ainda que não tenha exposto nome do assediador, colegas de trabalho a telefonaram com receio de serem relacionados ao caso.