Na savana africana, o espectador acompanha a jornada de Simba, o futuro rei da pedra do reino. Em O Rei Leão, Simba é preparado por seu pai, Mufasa, para que ele assuma o trono. No entanto, Mufasa acaba morrendo nas garras de Scar. Nisso, o filho legítimo do Rei precisará lutar contra si e o próprio tio para reinvidicar o seu trono.