A nova comédia romântica de Will Gluck, com Sydney Sweeney e Glen Powell nos papéis principais, fez sucesso nos cinemas ao redor do mundo. Lançado no Brasil no início de janeiro, Todos Menos Você conta a história de Bea e Ben, jovens que têm um ótimo primeiro encontro, mas que termina mal. Meses depois, os dois se reencontram em um casamento na Austrália e precisam se esforçar para manter as aparências e não atrapalharem a cerimônia.