Depois de movimentar a internet com o trailer de Evidências do Amor, que exibiu o beijo entre Sandy e Fábio Porchat, o comediante compartilhou detalhes sobre os bastidores do filme, incluindo a cena romântica. Em entrevista ao jornal O Globo, Porchat relembrou a filmagem dessa cena com leveza, destacando a reação dos presentes durante o momento.