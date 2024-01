A atriz Lindsay Lohan não ficou feliz com a menção que fizeram a seu respeito no filme Meninas Malvadas: O Musical (2024). A protagonista do longa de 2004 compareceu na estreia do remake na semana passada e um representante da artista contou ao site E!News que a piada dita pela rapper Megan Thee Stallion, que canta Not My Fault com Reneé Rapp, não pegou bem.