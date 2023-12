Estrelado por Ezra Miller, The Flash é o filme solo do herói da Liga da Justiça. Neste longa, ele decide viajar no tempo para evitar o assassinato de sua mãe, que resultou na injusta prisão de seu pai. Como todo filme que envolve linhas temporais, a alteração do passado causa consequências catastróficas no futuro. Para evitar maiores desastres, ele contará com a ajuda de outros heróis da DC Comics, como o Batman.