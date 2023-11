Com estreia nos cinemas e no streaming prevista para 2024, a cinebiografia de Sérgio Mallandro contará com Xuxa Meneghel, uma das melhores amigas do ator e apresentador brasileiro. Diretor do longa, Marco Antônio de Carvalho contou que a rainha dos baixinhos terá um papel importante em Mallandro, O Errado que Deu Certo.