A produção da franquia Velozes e Furiosos precisou pagar uma indenização milionária a um dublê que atuou no nono filme da saga. Durante as filmagens, Joe Watts sofreu uma queda de mais de 7,5 metros e fraturou o crânio. Ao analisar o acidente, a justiça do Reino Unido deu ganho de causa para o profissional.