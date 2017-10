Com o intuito de apresentar em Berlim os proeminentes talentos que se formam nas escolas de cinema da Alemanha, Áustria e Suíça, a premiação First Steps é realizado todos os anos, em setembro. Os prêmios são concedidos a um curta, um média e um longa-metragem, um documentário, um filme comercial, um(a) jovem produtor(a), um(a) jovem diretor(a). A mostra itinerante First Steps ao Redor do Mundo traz a Porto Alegre os vencedores da edição de 2016, com sessões desta sexta-feira (27) até domingo na Cinemateca Capitólio (Rua Demétrio Ribeiro, 1085) — a iniciativa tem o apoio do Instituto Goethe.